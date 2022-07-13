الجيش اليمني يعلن التصدي لهجوم و6 محاولات تسلل لمليشيات الحوثي خلال 48 ساعة

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، إحباط هجوم و6 محاولات تسلل نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استمرار لخرق الهدنة خلال 48 ساعة.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، "ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 146 خرقاً للهدنة الأممية يومي الأثنين والثلاثاء (11- 12 يوليو) في جبهات الحديدة وتعز والضالع ولحج وحجة والجوف ومأرب".



وأضاف، أن الخروقات الحوثية توزّعت بين 39 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و31 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و31 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب محافظة مأرب.



كما شملت 19 خرقاً في جبهات محور تعز، و17 خرقًا في محور البرح غرب تعز، وخمسة خروقات في جبهات محور الضالع، وثلاثة شرق حزم الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة كرش شمال محافظة لحج.



وتابع، "على رأس الخروقات، عملية هجومية شنّتها المليشيا الحوثية يوم أمس على أحد المواقع العسكرية في جبهة حمالة بمحافظة لحج، وتصدى لها أبطال الجيش باقتدار وكفاءة عالية.



كما أفاد بأن قوات الجيش أحبط 6 محاولات تسلل نفّذتها المليشيا الحوثية في أوقات متفرقة يومي الاثنين والثلاثاء، منها ثلاث محاولات باتجاه مواقع مهمة في جبهات صرواح والمخدرة والكسارة غرب مأرب.



بالإضافة، إلى محاولة ثالثة باتجاه مواقع عسكرية بالجبهة الغربية لمدينة تعز، ومحاولتي تسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الفاخر بمحور الضالع.



وأوضح أن بقية الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش من عربات بي إم بي وسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، وكذا عمليات إطلاق نار مباشر بالقناصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها جرح 5 من أبطال الجيش في مواقع متفرقة.



وإضافة إلى ذلك ضاعفت المليشيا الحوثية استحداث مواقع وحفر خنادق ونصب عيارات في جبهات مارب وحجّة والحديدة، وكذا نشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات.

