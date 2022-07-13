موقع أمريكي: المرتفعات التاريخية في اليمن: كيف يمحو الصراع التراث العريق للبلاد؟

المنامة - ياسر ابراهيم - ناطحات السحاب هي سمة مميزة للمستوطنات المعاصرة. من ساو باولو إلى نيويورك، ومن سيول إلى دبي - هذه الهياكل الشاهقة هي جزء واسع الانتشار من النسيج الحضري. الصورة التقليدية لهذه الهياكل هي واجهات ستائر الجدران، ولكن في اليمن - هناك مثال قديم يتعارض مع هذا الاتجاه.



وسط اليمن موطن لمدينة شبام المحاطة بسور محصن. كما أنها موطن لمثال مبهر للإبداع المعماري - منازل الأبراج التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، والتي تمتد حتى سبعة طوابق.



شيدت من اللِبن، وهي توفر الظل للشوارع تحتها، مع أنماط معيشية معقدة. يتم الاحتفاظ بالأدوات والحيوانات، على سبيل المثال، في الطابق الأرضي، والطعام في الطابق الثاني. عادة ما يسكن كبار السن في الطابق الثالث، مع استخدام الطابق الرابع للترفيه.



ووسط الاستخدامات المحلية لهذه الأبراج المبنية من اللبن، هناك أسباب تجعل "ناطحات السحاب الطينية" تبدو بالشكل الذي تبدو عليه. تشمل هذه الأسباب التحصين، والأمن من الصراع، حيث تم بناء مدينة شبام نفسها بجدار محصن - وهو تدخل حمى المدينة من القبائل المتنافسة وعمل كنقطة انطلاق يمكن من خلالها تحليل طبيعة الأعداء المقتربين.



كما أن ارتفاع منازل الأبراج، بينما تعمل كرمز للثروة للعائلات التي تسعى إلى تجميع ثرواتها، قلل بشكل كبير من نقاط الضعف المحتملة من جراء الهجمات.



ضمن التنوع الواسع في البيئة المبنية في اليمن، يظهر نمط متكرر، وهو الهندسة المعمارية للتحصين، حيث توجد براعة أبواب المدخل الخشبية لمنازل الأبراج المبنية من اللبن جنبًا إلى جنب مع الأبواب الخشبية الثقيلة المصممة بشكل واضح للأغراض الدفاعية.



على الرغم من هذه الدفاعات القديمة - فقد ترك التراث المعماري لشبام عرضة للخطر، بينما نجا إلى حد كبير من الصراع المباشر للحرب الأهلية المعقدة في اليمن.



تم إعلان مدينة شبام القديمة المسورة كموقع تراث عالمي محمي من قبل اليونسكو في عام 1982، وهي حاليا تتعرض لضغوط تحت وطأة سنوات من الإهمال، وهو مشهد مألوف عبر المواقع الثقافية الأخرى في المشهد المعماري الغني باليمن.



ما يظهره هذا صراحةً، حيث يستمر سكان شبام البالغ عددهم 3000 نسمة أو نحو ذلك في اتباع أنماط المعيشة التقليدية، هو نفاذية الصراع، وكيف يساهم الصراع في تدمير التراث المعماري - دون ضرورة تعرض الموقع لهجوم مباشر.

تسببت الحرب الأهلية في اليمن - المستمرة منذ عام 2014 - في مقتل مئات الآلاف، بينما دمرت البيئة المبنية لأولئك الذين نجوا من الصراع. شهدت الحرب نهب القطع الأثرية الثقافية وتهريبها إلى الخارج، في حين تم استهداف المعالم الحضرية البارزة .



أدى تأثير الصراع إلى نزوح الشباب أثناء بحثهم عن مراعي أفضل، مما ترك مباني شبام معرضة للخطر كشريحة من السكان الحيوية تعمل في صنع الطوب واللبن وإعادة طلاء المباني بالطين.



إن المباني الـ 444 الموجودة في شبام معرضة للتعرية بسبب الرياح والأمطار والحرارة، وهي نتيجة ناجمة عن نقص التمويل الذي يُعزى مباشرة إلى الصراع.



هناك مشكلة إضافية تتمثل في تفاقم الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة. الإعصار المداري الذي غمر شبام في أكتوبر 2008 هو تذكير حديث نسبيًا بالأحداث الطبيعية الكارثية التي يمكن أن تزيد من محنة المنطقة.



عند اندلاع الحرب الأهلية، أضافت اليونسكو مدينة شبام القديمة المسورة إلى قائمة مواقع التراث المهددة بالانقراض. كانت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم تعني أن ترميم مباني شبام التي تضررت من جراء الأمطار والفيضانات بطيئة وأن القوى العاملة الماهرة اللازمة لعملية الترميم المذكورة قد تقلصت إلى حد كبير، مما أدى إلى تفاقم ضعف المستوطنات التي لا تزال مكتفية ذاتيًا إلى حد كبير.



بينما يتصارع سكان شبام مع إمكانية أن يكونوا الجيل الأخير الذي يحتفظ بذكرى التاريخ المعماري الغني للمدينة، تعد منازل وابراج شبام بمثابة تذكير بتقنيات البناء المبتكرة التي تعود إلى قرون.



كما تُذكِّر منازل الأبراج بكيفية تعرض أمثلة أنواع المباني التاريخية مثل هذه للتهديد من خلال الانتشار غير المباشر للصراع. الصراع، بعيدًا عن ضرب المباني بشكل مباشر، يساهم في الإهمال المنهجي، ويزيد من احتمال ضياع التراث الثقافي والمعماري للأجيال القادمة من خلال عملية الإصلاح البطيئة.



المصدر: Archdaily

