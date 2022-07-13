رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة الوزير الاسبق احمد سالم القاضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء برقية عزاء ومواساة الى محمد احمد القاضي، واخوانه وكافة افراد اسرة القاضي في وفاة المناضل والمثقف والوزير الاسبق الدكتور احمد سالم القاضي، الذي وافاه الاجل في العاصمة المؤقتة عدن بعد سنوات حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



واعرب الرئيس باسمه واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عن بالغ حزنه برحيل الدكتور القاضي، الذي كان مثالا للمناضل النزيه والمخلص في التعاطي مع قضايا شعبه ووطنه منذ التحاقه بالحركة الوطنية ضد الاستعمار في جنوب الوطن.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور الفقيد في حركة التنوير ونشر المعرفة والثقافة والعلوم، خلال فترة عمله كوزير للتعليم العالي، ثم نائب لوزير الثقافة، قائلا ان الوطن خسر برحيله احد ابرز رجاله المؤسسين لمسيرة البناء والتنمية في البلاد، سائلا الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.