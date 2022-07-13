رئيس مجلس القيادة يطلع على تطورات الوضع المصرفي والنقدي وسبل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، اليوم الاربعاء بمحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، للاطلاع على تطورات الوضع المصرفي والنقدي، والاجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز موقف العملة الوطنية.



وقدم محافظ البنك المركزي، احاطة حول الوضع المالي والمصرفي، والادوات المتاحة لادارة السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المطلوب في اسواق الصرف، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على اسعار السلع والخدمات الاساسية.

كما عرض المحافظ احمد غالب، نتائج المشاورات والاتصالات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، وصندوق النقد العربي، التي استوفي خلالها البنك كافة المتطلبات لاستيعاب الوديعة المقدمة من البلدين الشقيقين بمبلغ ملياري دولار اميركي.

وفي الاجتماع، اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني على صعيد الاصلاحات المؤسسية، مؤكدا اهمية العمل بمبادىء الشفافية والحوكمة الرشيدة في كافة العمليات المصرفية.

كما حث، قيادة البنك المركزي على مواصلة الدور الرقابي الفاعل للبنك على اسواق الصرف والبنوك التجارية والاسلامية، والاشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة المطلوبة محليا واقليميا ودوليا.