طارق صالح يستقبل قيادات السلطة المحلية في مديريات المخا وموزع والوازعية وذوباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح، الثلاثاء، قيادات السلطة المحلية في مديريات المخا وموزع والوازعية وذوباب بمحافظة تعز.



وتبادل عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح مع قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمشائخ والوجهاء والاعيان والقيادات الأمنية والعسكرية وقيادات الاحزاب والمجتمع المدني في تلك المديريات، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

ودعا العميد طارق صالح، المهنئين الى التنسيق والتكامل لدعم حضور الدولة ومؤسساتها والدفع بعجلة التنمية والتطوير في مناطقهم، وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين، والتعاون مع الاجهزة الامنية لتوفير المناخات الآمنة للاستثمار، وجعل مديرياتهم نموذج تحتذى به باقي المناطق المحررة من المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

بدورهم، ثمنت قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمشائخ والوجهاء والاعيان والقيادات الأمنية والعسكرية وقيادات الاحزاب والمجتمع المدني دعم ورعاية العميد طارق صالح لمشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية وانشطة الإغاثة الإنسانية في مديريات المخا وموزع والوازعية وذوباب.