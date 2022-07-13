شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حجة يتفقد ابطال الجيش الوطني المرابطين في الخطوط الأمامية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، امس، ومعه وكيل المحافظة أحمد الجبلي، ابطال الجيش الوطني المرابطين في الخطوط الأمامية في مختلف مواقع القتال في المنطقة العسكرية الخامسة.



ونقل المحافظ السنيني، لأبطال الجيش الوطني تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة..مشيداً بالتضحيات التي يقدمونها في سبيل تحرير الوطن من مليشيا الحوثي الكهنوتية..مؤكداً ان اولويات مجلس القيادة الرئاسي الاهتمام بالقوات المسلحة والأمن.

واشار محافظ حجة، الى ان المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الاممية من خلال خروقاتها المستمرة، ولاتريد سلام يفضي الى انهاء المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني.