وزير الأوقاف يعلن استكمال حجاج اليمن أداء مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٣هـ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الأوقاف والإرشاد محمد بن عيضة شبيبة، امس استكمال حجاج اليمن أداء مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٣هـ، ونجاح هذا الموسم وفقاً لما هو مخطط له من قبل الوزارة.



واكد الوزير شبيبة في تصريح صحفي، أن عملية التنفيذ لكل خطط الوزارة تمت بنجاح منذ بداية الإعلان عن الحج..مشيراً الى ان عملية التصعيد الى منى وعرفات ومزدلفة، والتوعية والإرشاد وعملية الاعاشة والرعاية الطبية والخدمية تكللت بنجاح تام..معبراً عن شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي واعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء على متابعتهم المستمرة لسير علمية تفويج حجاج بلادنا.

واشاد وزير الاوقاف والارشاد، بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتسهيلات المقدمة للحجاج..مثمناً الجهود والترتيبات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن..سائلاً الله تعالى أن يعيد الحجاج الى ديارهم سالمين.