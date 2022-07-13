رئيس مجلس القيادة يتلقى برقيتي تهنئة من مديري منظمتي التنمية الصناعية والا يسيسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، برقيتي تهنئة بمناسبة عيد الاضحى من مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عادل الصقر، ومدير عام منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور سالم المالك،

محمد يوسف

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