شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة يتلقى برقيتي تهنئة من مديري منظمتي التنمية الصناعية والا يسيسكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، برقيتي تهنئة بمناسبة عيد الاضحى من مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عادل الصقر، ومدير عام منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور سالم المالك،
اعربا فيهما لفخامته عن خالص التهاني واصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني والامتين العربية والاسلامية بالنماء والخير والامن والسلام.