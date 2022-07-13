رئيس هيئة العمليات يطلع على اوضاع اللواء الأول احتياط بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، امس، على اوضاع اللواء الأول احتياط بمحافظة مأرب.



وخلال الزيارة، التي استقبله فيها قائد اللواء الأول احتياط العميد دارس شايع، نقل اللواء الأشول، إلى القادة والجنود تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك..مشيداً بمستوى الجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية التي يتمتّع بها أبطال اللواء الأول احتياط.

واشار إلى المهام الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتق أبناء المؤسسة العسكرية والمتمثّلة في إنهاء الانقلاب الحوثي المدعومة إيرانياً واستعادة الدولة وترسيخ سلطة النظام والقانون.

من جانبهم، قدّم منتسبو اللواء الأول احتياط عرضاً عسكرياً رمزياً أظهروا خلاله مستوى لياقتهم البدنية ومهاراتهم القتالية ومدى قدرتهم على تنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليهم.