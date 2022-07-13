150 أسرة نازحة تستفيد من أضاحي "وهج الجمهورية" في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - اختتم ملتقى أبناء بعدان والشعر أمس الثلاثاء مشروع توزيع أضحية العيد والذي استفاد منه نحو 150 أسرة نازحة في محافظة مأرب، شرق اليمن.



وللعام الرابع على التوالي ينفذ المشروع بدعم ورعاية منتدى وهج الجمهورية الثقافي الذي تم تأسيسه في مأرب في العام 2017 من قبل أهالي ومحبي الشهيد نايف الجماعي.



وبهذه المناسبة، أشار رئيس المنتدى الشيخ فواز الجماعي، في تصريحات صحفية، إلى أن الجهود التي يبذلها المنتدى ثقافيا واجتماعيا نابعة من الأهداف التي حرص الشيخ الشهيد نايف الجماعي على خدمتها في حياته وطيلة مراحل نضاله.



وبحسب الجماعي، يسعى منتدى "وهج الجمهورية" للتحول التدريجي إلى مؤسسة ثقافية ذات موارد مستدامة، لافتا إلى أن افتتاح مقر المنتدى قبل عام يأتي استجابة للخطة التي رسمها مجلس إدارة المنتدى في هذا السياق، وأن الأيام القادمة ستكون واعدة بتحقيق المزيد من النجاحات في طريق المؤسسية.

