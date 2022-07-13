عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من هو مدحت صالح العلهي زوج اليمنية تهاني الذماري

الأربعاء 13 يوليه 2022

الخليج 365

شغلت واقعة تعذيب ومحاولة قتل المواطنة اليمنية تهاني الذماري، في العاصمة المصرية القاهرة، الرأي العام اليمني والعربي منذ يومين، وهي الواقعة المتهم فيها زوجها، مدحت صالح جعفر هادي العلهي، الذي كان يعرف عن نفسه منذ سنوات بأنه وكيل مساعد في وزارة السياحة اليمنية.



طل مدحت صالح العلهي، منذ ما بعد العام 2015، على وسائل الإعلام اليمنية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بصفة وكيل مساعد في وزارة السياحة التي كان يديرها الوزير عبدالمجيد قباطي حينها، وتداولت عنه وسائل إعلام محلية أخبارا حول لقاءات واجتماعات يعقدها في عدن مع مسؤولي وموظفي مكتب السياحة في المدينة.

لم يكن العلهي قبل ذلك معروفا أو له منصب معروف، كما لا يعد من موظفي وكوادر السياحة في اليمن، وفقا لتصريح صحفي نشرته وكالة روسيا اليوم في ذلك الوقت، نقلا عن وزير السياحة حينها، عبدالمجيد قباطي، الذي قال: "ﺷﻜﺮًﺍ لتواصلكم أخي صلاح.. وإمتناني لتنويهكم ولكن ثق وبكل تأكيد أن المذكور (مدحت صالح العلهي) لا تربطه أي علاقة قانونية بوزارة السياحة بالمطلق، وهو ليس وكيلًا فيها بل ليس موظفًا فيها أو من كوادرها، كما أنه حسب معرفتي فإنه ليس له أي وضع وظيفي في أي مؤسسة أو هيئة حكومية وبالتالي ليس له أي وضع وظيفي في الخدمة المدنية".

وينحدر مدحت العلهي من منطقة مودية في محافظة أبين، فقد كانت تربطه علاقة كبيرة مع ”ناصر“ نجل الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، لكنها أشارت أن لا علاقة قرابة أسرية تربط بينهما.

عرف عن مدحت العلهي منذ ذلك الحين، بتصريحاته المتشددة مع خصومه من الجنوبيين المؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي، ولعل واقعة تهجمه على المصور اليمني صالح العبيدي على الهواء مباشرة في أحد اللقاءات التلفزيونية في 2018، تعد من أشهر الوقائع حينها، لاسيما وأن العبيدي قام برفع قضية على العلهي في المحاكم.

أختفى مدحت العلهي منذ العام 2019 ومابعده عن التواجد في عدن، وسافر إلى القاهرة، وأكتفى بالظهور بين الحين والآخر على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما فيسبوك وتويتر، بمنشورات وتغريدات سياسية في ذات المسار الذي عرف عنه، منتقدا ومهاجما، قبل أن يقوم بحذف حسابه كليا من على فيسبوك لاحقا.

وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة السياحة اليمنية، أن مدحت العلهي لا يحمل أي صفة رسمية في الوزارة، وليس لديه معاش حكومي منها، مشيرة إلى أنه ظل يعتمد على الإعانات والمساعدات التي يتم تحويلها.

ودار جدل حول إن كان العلهي يحمل الحصانة الدبلوماسية بناء على أنباء تحدثت عن عمله موظفا بالسفارة اليمنية في القاهرة، إلا أن السفارة نفت أن يكون العلهي يعمل لديها بحسب تقارير محلية.

وكانت المجني عليها تهاني الذماري، زوجة مدحت صالح العلهي، قالت الإثنين، وهي راقدة في أحد مستشفيات القاهرة، عقب تعرضها لضرب وتعنيف قوي من زوجها، أنه توقف عن التكفل بمصاريفها وأولادها منذ مدة، ويظل معظم الأوقات يشرب الخمر، مشيرة إلى أنها هي من تقوم بسداد كافة التزامات الأسرة من عملها الخاص الذي تنفذه، حيث أنها امتهنت العمل كـ ”منقشة“ ترسم النقش والحناء على أيدي وأرجل النساء في القاهرة، حد قولها.