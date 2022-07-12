المونيتور الأمريكي: العالم ينظر بعيدًا بينما تلوح كارثة نفطية في الأفق قبالة الساحل اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - قبالة سواحل اليمن، توجد ناقلة نفط قديمة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. يقول الخبراء إن الأمر لا يتعلق بما إذا كان ذلك سيحدث أم لا، ولكن عندما تسرب الناقلة أكثر من مليون برميل من النفط الخام الخفيف في البحر - أربعة أضعاف الكمية المنسكبة في كارثة اكسون فالديز عام 1989.



تحذر المنظمات البيئية من أن واحدة من أسوأ الأزمات البيئية التي من صنع الإنسان في التاريخ باتت وشيكة. لكن قلة من الحكومات تبدو مستعدة لفتح محافظها لمنع ذلك.



وقال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ لموقع Al-Monitor في مقابلة: "إذا لم نتحرك لمنع تفكك السفينة صافر، فسيحدث تسرب نفطي هائل لم يشهد العالم مثله". يشبه ليندركنج السفينة التي يبلغ عمرها عقودًا بقنبلة موقوتة يمكن أن تطلق العنان لـ "عواقب كارثية اقتصاديًا وبيئيًا".



ترسو السفينة 'صافر' على بعد عدة أميال بحرية من ميناء رأس عيسى على الساحل الغربي لليمن الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون، وهو بلد مزقته أكثر من سبع سنوات من الحرب بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على السفينة.



لم يقم الحوثيون بإجراء صيانة على السفينة منذ أن استولوا عليها من شركة النفط التي تديرها الدولة في عام 2015. السفينة المتدهورة الآن غير قابلة للإصلاح.



توقفت الأنظمة المستخدمة لضخ الغاز الخامل في خزانات الناقلة عن العمل في عام 2017. تسربت مياه البحر إلى غرفة المحرك في عام 2020 وتراكمت غازات شديدة الأشتعال في خزانات الشحن، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، "مجرد عقب سيجارة يمكن أن يشعل النار أو يسبب الانفجار بسهولة".



وافق الحوثيون على خطة للأمم المتحدة لنقل النفط بأمان. بعد سنوات من عرقلة جهود الأمم المتحدة لإرسال مفتشين على متن السفينة، وقع المتمردون الحوثيون اتفاقًا في مارس من شأنه أن يسمح للأمم المتحدة بتفريغ النفط على متن سفينة مؤقتة، قبل نقله في النهاية إلى سفينة بديلة تمنح للحوثيين.



تبلغ تكلفة الخطة بأكملها 144 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا في الدلو مقارنةً بـ 20 مليار دولار التي ستكلفها لتنظيف التسرب النفطي المحتوم.



وقد جاءت تعهدات من حفنة من الحكومات بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وهولندا وألمانيا وقطر وسويسرا. ولكن حتى كتابة هذه السطور، لا تزال الأمم المتحدة تفتقر إلى ما يقرب من 20 مليون دولار من المطلوب لتنفيذ عملية النقل الأولية الطارئة. وقد أطلقت حملة تمويل جماعي على أمل سد فجوة التمويل.



وقال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن: "أي مانح في وضع يسمح له بدعم خطة الأمم المتحدة يجب أن يفعل ذلك الآن". وأضاف "المخاطر كبيرة جدًا بحيث لا تسمح بالانتظار أو الاعتماد على طرف آخر لتوفير الأموال".



سيكون للتسرب تأثير مدمر على اليمن، وهي بالفعل أفقر دولة في العالم العربي، ومن شأن النفط المتسرب أن يقضي على مصائد الأسماك ويفرض إغلاق مينائي الحديدة والصليف القريبين، اللذين يستخدمان لتوصيل الأغذية الأساسية والوقود والأدوية إلى السكان الذين يعتمدون إلى حد كبير على المساعدات الإنسانية.



وقال إيان رالبي، الرئيس التنفيذي لشركة آي.آر. كونسيليوم للاستشارات البحرية الأمنية، "تأثير هذا النوع من التسرب لن يستمر بضعة أسابيع أو شهور، بل لأجيال."



تقبع الناقلة صافر في واحدة من النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي في العالم. تقول منظمات يمنية، إن التسرب المحتمل سيهدد حوالي 1.5 مليون طائر مهاجر ويقتل 969 نوعًا من الأسماك الساحلية وأعماق البحار. ستمنع طبقة الزيت السميكة الأكسجين وضوء الشمس من الوصول إلى حوالي 300 نوع من المرجان في قاع البحر.



على الرغم من المخاوف الإنسانية والبيئية، كانت الدول المجاورة بطيئة في جمع الأموال. الإمارات العربية المتحدة، أحد الأطراف الرئيسية في الصراع في اليمن، لم تساهم بأي شيء.



جزء من عرض ليندركنج للمانحين المحتملين هو أن صافر ليست مجرد قضية يمنية. حيث ستتردد أصداء عواقب التسرب خارج المياه الإقليمية للبلد الذي مزقته الحرب.



يقول الخبراء إن البقعة قد تصل إلى سواحل جيبوتي وإريتريا والمملكة العربية السعودية وتلوث إمدادات مياه الشرب للمنطقة بأكملها. يمكن أن يؤدي الانسكاب أيضًا إلى تعطيل أحد أكثر طرق الشحن التجارية ازدحامًا في العالم وإحداث فوضى في السياحة في البحر الأحمر.



يقول ليندركينغ: "كما أكدنا لأي جهة مانحة محتملة: هذه ليست قضية اليمن فقط، أو حتى قضية الخليج فقط. إنها قضية تجارة عالمية ".



ليندركنج وجريسلي يناشدان أيضًا القطاع الخاص، الذي لم يقدم بعد أي مساهمات مالية لخطة الأمم المتحدة. يقول بول هورسمان، رئيس مشروع فريق الاستجابة في منظمة السلام الأخضر الدولية، إن صناعة النفط على وجه الخصوص عليها التزام بالمساعدة بعد الاستفادة من موارد النفط في البحر الأحمر لعقود.



وقال"مصروف الخزينة الذي يحتفظون به في أدراجهم يمكن أن يدفع مقابل عملية التنظيف أو الإنقاذ. ومع ذلك، فإن صناعة النفط لم تكن موجودة لتقديم المساعدة في أي طريقة "،



الوقت هو جوهر المسألة. كانت الأمم المتحدة تأمل في بدء العمل في يوليو، مما يمنح أطقم العمل وقتًا كافيًا لتنفيذ العملية التي تستغرق أربعة أشهر قبل أن تزيد الرياح العاتية والتيارات المضطربة من احتمال تفكك صافر.



وقال جريسلي: "كل يوم ننتظر التمويل يدفعنا إلى أعمق في تلك الفترة وأقرب إلى اليوم الذي سنتعرض فيه لكارثة بيئية وإنسانية على أيدينا".

المصدر: المونيتور