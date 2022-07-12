شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالأسماء – شاهد شخصيات شهيرة في فضيحة شقة المخدرات والدعارة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - عدد من المشاهير في الوسط الفني ووسائل التواصل الإجتماعي كانوا من ضمن المتورطين في فضيحة شقة المخدارت و الدعارة التي تعود للسعودي المشهور باسم دايلر.

حيث كشف صحفي متخصص بمتابعة الحوادث والجرائم، اليوم السبت، عن ارتباط اسم الفنانة المغربية، ميساء مغربي، بجانب مشاهير آخرين في مواقع التواصل الاجتماعي، بقضية شقة المخدرات التي تم ضبط المغني السعودي الشاب، عبدالعزيز الدليجان، المعروف بلقب ”دايلر” فيها برفقة شابة من مشاهير العالم الافتراضي ذاته.

وقال أبو طلال الحمراني، وهو صحفي كويتي كثيراً ما تنقل عنه وسائل الإعلام هذا النوع من الأخبار، في تغريدة عبر تويتر ”اعترافات المشهور والذي لايزال محتجز لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش، انتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!“.

وأضاف الحمراني الذي كشف تفاصيل دقيقة عن توقيف ”دايلر“ بعد مداهمة شقته في منطقة ”الداون تاون“ في دبي، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات ”بالعربي لو أقولكم اسماء اللي كانوا زباين المشهور المحشش راح تنصدمون صحيح 90% ما اعرفهم لكن كل ما اسأل اهل الخبرة انصدم ان لهم متابعين بالملايين بدون مبالغه“.



وحرص الحمراني على عدم كشف أسماء المتهمين في القضية، لتجنب الملاحقة القانونية، حيث تحظر القوانين المحلية في الإمارات، كشف أسماء المتهمين في القضايا مالم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، لكنه أورد كثير من التفاصيل عنهم، ما سهل على متابعيهم في مواقع التواصل الاجتماعي كشف أسمائهم جميعا .

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء – شاهد شخصيات شهيرة في فضيحة شقة المخدرات والدعارة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.