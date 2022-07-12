رئيس الوزراء يعزي في وفاة قائد قوات المظلات السابق اللواء علي نصيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الجمهوري والقائد العسكري الجسور اللواء علي نصيب عبدالله المعمري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالتضحيات الجسيمة من أجل الوطن وشعبه.



ونوه رئيس الوزراء، في برقية وجهها إلى أبناء الفقيد وإخوانه وكافة افراد آل المعمري، بمناقب اللواء المعمري قائد قوات المظلات السابق، وما سطره إلى جانب رفاقه الأبطال في ملحمة السبعين يوما، وما قدمه من نموذج في الانتصار لمبادىء الثورة والجمهورية.. مؤكداً ان الوطن خسر برحيله واحداً من أبطاله الشجعان وفرسانه الميامين الذين خلفوا سيرة كفاح ونضال ستظل محل فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة.

وعبر رئيس الوزراء، عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد ولرفاقه المناضلين والشعب اليمني عموماً بهذا المصاب الجلل ..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.