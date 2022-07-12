شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من القيادة السعودية بمناسبة عيد الاضحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، امس برقية تهنئة من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة عيد الاضحى المبارك.



وقال خادم الحرمين الشريفين في البرقية " يسرني بمناسبة عيد الاضحى المبارك، ان اعرب لفخامتكم عن ابلغ التهاني واطيب الاماني بموفور الصحة والسعادة..سائلاً الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات، انه سميع مجيب".

كما تلقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة مماثلة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.