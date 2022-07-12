البحسني يناقش مع قادة المنطقة العسكرية الثانية تطوير ادائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

رأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، امس بالمكلا، اجتماعًا لعدد من قادة الألوية ورؤساء الشعب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، لمناقشة أوضاع الألوية وبحث سبل تطوير ادائها.



ولفت البحسني الى حادثة اغتيال العقيد بلخير حسن بانصيب مساء أمس الأحد بمنطقة فوة بمدينة المكلا، وقدرة الأجهزة العسكرية والأمنية بساحل حضرموت على تعقّب مرتكب الجريمة، وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي.

ونوه بجهود كافة الاجهزة الامنية والعسكرية والضباط والجنود الذين شاركوا في المهمة.. معلنا عن ترقية الملازم ثاني وليد عبدالحكيم بامساطر قائد المهمة إلى رتبة نقيب، على أن يتم الرفع بالترقية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وترحّم اللواء البحسني على روح الشهيد العقيد بانصيب، الذي تعرّض لحادث اغتيال في منطقة فوة بمدينة المكلا، معبرًا عن حزنه العميق، بأن يتعرض أحد خيرة الضباط بالمنطقة العسكرية الثانية لحادث اغتيال غادر وجبان، مثمنًا جهود الشهيد بانصيب وأدواره الوطنية خلال المناصب العسكرية التي تبوأها خلال مشوار حياته العملي الحافل بالعطاء والتضحية والإخلاص للوطن.

وكرًس الاجتماع لمناقشة قضايا برنامج تطوير قوات المنطقة العسكرية الثانية، ووضع استراتيجية وخطة للتطوير العسكري والأمني بمحافظة حضرموت، لتعزيز دور الجيش والأمن في سبيل تحقيق مزيد من الاستقرار في ربوع مديريات المحافظة، والاستعداد لمواجهة أي مخاطر أو مخططات تسعى لإرباك السكينة العامة التي تنعم بها المحافظة، وتم تكليف رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية وقادة الألوية والشعب برفع مقترحات التطوير لمناقشتها واعتمادها.