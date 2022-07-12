نزع ٨٣٨ لغما وذخائر غير متفجرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من يوليو 2022 م من انتزاع 838 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف المناطق، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و 349 لغمًا مضادًا للدبابات، و 483 ذخيرة غير متفجرة.



وبذلك ارتفع عدد الألغام التي نُزِعت منذ بداية مشروع "مسام" إلى 349 ألفًا و721 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في العديد من المحافظات وراح ضحيتها مئات الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.