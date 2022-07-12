مساعي يمنية للحصول على دعم من الاتحاد الاوروبي لمواجهة أزمة الغذاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

بحث سفير اليمن لدى الاتحاد الاوروبي محمد طه مصطفى امس في بروكسيل مع مدير إدارة الشرق الاوسط في مفوضية الشراكة الدولية بالإتحاد السفير بيترس أوستبس، وضع الأمن الغذائي وقرب أنتهاء مخزون القمح في اليمن.



وعبر السفير مصطفى عن تطلع اليمن للحصول على مساعدات من الإتحاد الاوروبي لدعم جهود الحكومة لمعالجة هذا الوضع الطارئ.. مشيرا إلى آخر المستجدات في اليمن واستمرار تعنت مليشيات الحوثي في التجاوب مع جميع الحلول المطروحة من أجل إحلال السلام والتي كان آخرها رفض تطبيق الإتفاق الاخير بفتح الطرق في تعز رغم تطبيق الحكومة كلما يخصها من الإتفاق.

وتطرق الى المخاطر المحدقة من خزان النفط العائم صافر والذي قد يتسبب في كارثة انسانية وبيئية يصعب مواجهتها على مختلف دول المنطقة والعالم.

من جانبه أكد المسئول الاوروبي على الأهمية التي يوليها الإتحاد بالوضع الأمن الغذائي وأن مفوضية الشراكة الدولية ستواصل جهودها مع مفوضية المساعدات الانسانية في الإتحاد لدعم المشاريع الصغيرة في اليمن.