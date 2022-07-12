العميد طارق يستقبل قيادات السلطة المحلية في محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، الاثنين، قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والبرلمانيين والقيادات الأمنية والعسكرية ووجهاء وأعيان محافظة الحديدة، وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاضحى.



وناقش مع الحاضرين مجمل الأوضاع في المحافظة، وضرورة العمل على تحسين أداء المكاتب التنفيذية والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدَّم للمواطنين، ورفع دراسات متكاملة بالمشاريع الخدمية والتنموية المطلوب تنفيذها، بما فيها توفير طاقة كهربائية بديلة بالرياح والشمس.

ووجّه العميد طارق المحافظ ورئيس جامعة الحديدة، بسرعة إعداد دراسة متكاملة باحتياجات الجامعة خلال الفترة القادمة، وخطة لتطويرها كي تشمل مختلف التخصصات لتقديمها إلى لحكومة والجهات المانحة.

وأشار إلى ضرورة تنظيم مهرجان سياحي سنوي في الحديدة أسوة بمهرجان المخا، وتقديم الوجه الثقافي والحضاري الذي يليق بالمحافظة وإرثها التاريخي الكبير.

واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي نتائج زيارته لمحافظة تعز، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل على توحيد الصف وتجاوز خلافات الماضي وإزالة الجمود والحواجز بين مختلف قوى ومكونات الصف الوطني، مشدِّدًا على أنَّ المضي في هذا الطريق هو مفتاح النصر.

وأكد أن مليشيات الحوثي استغلت، ولا تزال، تشتت وتفرُّق اليمنيين لفرض مشروعها الدخيل المستورد من إيران. وأضاف: "كما صلينا في تعز.. سنصلي بمدينة الحديدة، وفي صنعاء، وسنستعيد دولتنا وبلادنا".

فيما اشادت قيادة السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية بدعم العميد طارق صالح للسلطة المحلية في المحافظة للنهوض بدورها ودعم مشاريع البنى التحتية وأنشطة الإغاثة الإنسانية، وتحسين الأوضاع في المحافظة.