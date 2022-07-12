رئيس مجلس القيادة يتلقى برقيات تهان من قادة الدول الشقيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

تلقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقيات تهان بمناسبة عيد الاضحى المبارك، من اخوانه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، ورئيس الجمهورية التونسية الرئيس قيس سعيد.



كما تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة من الامين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط، اعربوا فيها، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي عن خالص التهاني بهذه المناسبة الدينية الجليلة, والتمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة, وللشعب اليمني المزيد من التقدم والازدهار.