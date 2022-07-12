شكرا لقرائتكم خبر عن كما ولدتها أمها .. شاهد ياسمين صبري تفجر غضبا واسعا بجلسة عارية تماما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستمر الفنانة المصرية ياسمين صبري في نشر صورأثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي عارية تماما اثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت في احدها في حمام السباحة، وأمامها البحر.

كتبت ياسمين صبري تعقيبا على الصورة لتصف ما تشعر به بـ”السعادة”.

على جانب آخر، تعاقدت ياسمين صبري على مسلسلها لرمضان 2020 “فرصة تانية” من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وإخراج مرقس عادي ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفي جمال هاشم، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن باقي أبطال العمل.