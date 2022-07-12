رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي في وفاة قائد قوات المظلات الاسبق اللواء علي نصيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى ناصر المعمري، واخوانه وكافة افراد آل المعمري، في وفاة المناضل الجمهوري الجسور اللواء علي نصيب عبدالله المعمري.



واعرب الرئيس في البرقية عن خالص التعازي، وعظيم المواساة بوفاة اللواء المعمري قائد قوات المظلات الاسبق، و احد ابطال ملحمة السبعين يوما، الذي خسر برحيله الوطن مناضلا كبيرا، وقائدا عسكريا شجاعا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية من اجل الانتصار لمبادىء الثورة والنظام الجمهوري.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمناقب الفقيد ودوره الوطني البارز ايضا في مجال القوات المسلحة، ونزاهته المشهودة طوال سنوات خدمته، وحتى وفاته، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.