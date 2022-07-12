رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة اللواء علي نصيب المعمري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل والقائد العسكري اللواء علي نصيب عبدالله المعمري بعد حياة حافلة بالعطاء والنظال الوطني.



وأشاد الدكتور بن دغر، في البرقية التي بعثها إلى أولاده ناصر وصديق وأنور وخالد وعبدالرحمن وشقيقه محمد نصيب، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية حيث كان قائدًا لقوات المضلات في واحدة من أخطر المراحل التي عاشها اليمن مودع دنيانا بصمت، كما عاشها في العقود الأربعة الماضية، تاركا خلفه إرث عظيم من النضال، وسيرة كفاح يفتخر بها كل المناضلين.

مشيرا إلى أن الفقيد كان بطلًا من أبطال الجمهورية وملحمة السبعين، موكدًا أن الفقيد ذاكرة مليئة بالتفاصيل التي لم يقرأها الناس عن الثورة والجمهورية والتي كان ينبغي منحها الاهتمام والفرصة التي تستحق، لاثراء التاريخ بالمزيد عن ملاحم المجد ورجالها، وتفاصيلها الدقيقة.

وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم لأسرة الفقيد ولكل المناضلين الذين عاصروا الفقيد وكانوا في الطليعة ..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.