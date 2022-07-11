تعز.. مليشيات الحوثي تستهدف أحياء بالقرب من المهرجان العيدي.. والشرطة تخلي الميدان حفاظا على حياة المواطنين

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مدني بجروح، الإثنين، إثر قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على أحياء سكنية بالقريب من ميدان الشهداء حيث تقام فعالية احتفالية عيدية شرقي مدينة تعز جنوبي غربي اليمن.



وقال شرطة تعز في بيان، "استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية المتمركزة في موقع سوفتل بقذيفة هاون أحياء مدنية مكتظة بالسكان بالقرب من ميدان الشهداء الذي تقام فيه احتفالات عيدية فنية ينظمها مكتب الثقافة".



وأضاف البيان، أن القصف أدى إلى إصابة المواطن حمزة الحنظلي بشظية باليد إضافة إلى وقوع أضرار مدنية وإثارة الذعر والهلع في أوساط المدنيين الذين كانوا يحتفلون بمناسبة عيد الأضحى.



أوضح مصدر أمني بشرطة تعز، بأنه وفور سقوط القذيفة تحرك فريق من الأدلة الجنائية والتحريات إلى مكان سقوطها واتضح من خلال فحصها بأنها عبارة عن قذيفة هاون تم إطلاقها من موقع سوفتيل الذي تستخدمه المليشيات الحوثية ثكنة عسكرية لها وتستهدف منه الأحياء المدنية الآهلة بالسكان.



وأفاد المصدر، أنه وبعد التواصل مع محافظ المحافظة نبيل شمسان رئيس اللجنة الأمنية, وجه مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي الحملة الأمنية بسرعة إخلاء الميدان وإغلاقه حرصا على حياة الحاضرين وسلامتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الحاضرين والمدنيين المتواجدين بالقرب من مكان سقوط القذيفة.



وأدانت شرطة تعز، استمرار ميليشيات الانقلاب الحوثية بخرق الهدنة واستهداف المناطق المدنية وأماكن تجمع المدنيين في سلوك ينافي كل الاعراف والمواثيق الدولية و القانون الدولي الذي يجرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وطالبت الشرطة في بيانها قيادة الشرعية والأمم المتحدة والمبعوث الأممي باتخاذ مواقف وإجراءات حازمة تجاه هذه التصرفات الهمجية والعدوانية.



وأهابت بجميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات تجنبا لخطر القصف العشوائي الذي تشنه المليشيات الحوثية على أحياء المدينة المكتظة بالسكان والتعاون مع الأجهزة الأمنية لما فيه المصلحة العامة وسلامة المواطنين.

في السياق، أعلن مكتب الثقافة بتعز عبر حسابه بالفيسبوك قبل قليل، استمرار مهرجان تعز العيد يوم غدا الثلاثاء، والدخول مجانا حتى أخر أيام المهرجان.



وقال المكتب: "غدا الثلاثاء يستمر المهرجان في ميدان الشهداء رغم انف جحافل السل والجرب الكهنوتي وستستمر الفرحة والجوائز والاحتفاء بأيقونتنا الوطنية بتوجيهات رئيس اللجنة الأمنية وبحماية عيون تعز الأمنية حفظهم الله".



وأضاف، "لكل الجمهور الذي رفض الخروج من الملعب اليوم بحماس وايمان كبير بالحياة أقول وأعلن، سيكون الدخول مجاناً غدا وحتى آخر ايام المهرجان وسيكون السحب على أكبر جوائز غدا وصولا للسيارتين.



وأشار إلى أن نجوم فعالية غدا هما النجم القدير عبدالغفور الشميري ونجم ذافويس كيدز هشام، اليمني.

