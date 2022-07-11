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توزيع لحوم الاضاحي لـ ١٠ الاف مستفيد بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بمحافظة مأربمشروع لحوم الاضاحي الذي يستهدف اكثر من ١٠ الاف مستفيد من النازحين والمجتمع المضيف في اطار المساعدات الانسانية التي يقدمها المركز للشعب اليمني.

ويهدف المشروع الذي تنفذه مؤسسة يماني للتنمية الانسانية، الى توفير لحوم الاضاحي للاسر الاشد ضعفا في مخيمات النازحين في مديريتي المدنية والوادي، والمجتمع المجتمع المضيف من الفقراء والايتام، لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم في الشعور بفرحة العيد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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