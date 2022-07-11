مفتاح يتفقد نزلاء هيئة مستشفى مأرب العام.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أول أمس نزلاء هيئة مستشفى مأرب العام من المرضى وجرحى الجيش الوطني، وقدم لهم تهاني القيادة السياسية بمناسبة عيد الاضحى، وهدايا عيدية ومساعدات مالية رمزية.



وخلال الزيارة طاف الوكيل مفتاح ومعه نائب رئيس الهيئة الدكتور وجدي المخلافي باقسام الرقود والعناية المشددة، واستمع من النزلاء الى شرح عن مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم.

كما التقى الوكيل بعددا من الاطفال والنساء الذين اصيبوا جراء الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في الطرق والمزارع والقنص والاستهداف المباشر للمدنيين بالعيارات والاسلحة المختلفة خلال الاسابيع الماضية.