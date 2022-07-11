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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع أكثر من 89 طناً من السلال الغذائية في عدة مديريات بمحافظة المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 89 طناً و238 من السلال الغذائية في مديريات الغيضة وحصوين والمسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 5.004 أفراد.

 

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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