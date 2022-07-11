وكيلا مأرب الباكري والمعوضي يتفقدان نزلاء مستشفيي العسكري وكرى بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد وكيلا محافظة مأرب عبدالله الباكري، ومحمد علي المعوضي، امس، نزلاء مستشفيي كرى العام في مديرية الوادي، والعسكري في مديرية المدينة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.



حيث تفقد الوكيل الباكري ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، المرضى والجرحى في مستشفى كرى العام بمديرية الوادي، وطافا باقسام الرقود المختلفة والعناية المشددة، واطلعا من نائب مدير عام المستشفى الدكتور محمد الشرقي، على الوضع الصحي لكل نزيل، واستمعا من النزلاء الى شرح عن مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم.

وخلال الزيارة قدما التهاني العيدية للنزلاء والهدايا والمساعدات الرمزية لرسم الفرحة في نفوسهم..متمنين لهم الشفاء العاجل.

وخلال زيارة الوكيل المعوضي للمستشفى العسكري بمديرية المدينة، طاف الوكيل باقسام الرقود في المستشفى مقدما لهم التهاني والهدايا العيدية والمساعدات المالية الرمزية.. مطلعا على مستوى الخدمات المقدمة لهم..متمنيا لهم الشفاء العاجل.