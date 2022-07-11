حضرموت.. مقتل قائد عسكري والسلطات تعلن القبض على منفذ العملية

قُتل العقيد بلخير حسن بانصيب نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، مساء الأحد، برصاص مسلح في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن بانصيب قُتل في حي "فوة الشافعي" برصاص أحد المسلحين الذي فر عقب تنفيذ الجريمة.



وفي وقت لاحق، أعلنت السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت، والقيادة العسكرية والأمنية، إلقاء القبض على الجاني، في أقل من ساعتين من تنفيذ العملية.



وأوضحت، أن منفّذ العملية تبين بأنه على خلاف شخصي مع العقيد بلخير، وبعد عملية رصد دقيقة وانتشار أمني تم إلقاء القبض عليه.



وأكدت الأجهزة العسكرية والأمنية، بأنها تتعقب كل الخلايا والمجرمين بدقة بالغة ويقظة عالية، وأنها بعون الله لن تألوا جهداً في صد أي محاولة لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة.



وأهابت بجميع المواطنين، بالتعاون من خلال الإبلاغ عن أي تحركات أو عناصر مشبوهة.

