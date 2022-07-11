اليمن.. مسلح حوثي يقتل شقيقه صبيحة يوم العيد في مدينة عمران

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح حوثي على قتل شقيقه في صبيحة أول أيام العيد، بمحافظة عمران (شمالي اليمن) في ظل تصاعد جرائم قتل الأقارب التي تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية إن الشاب "أمين محمد حسن مناوس"، من سكان حارة "السياني" بمدينة عمران، قُتل برصاص شقيقه "أصيل" وهو مقاتل ضمن صفوف مليشيا الحوثي، إثر خلاف شخصي بينهما.



وأوضحت المصادر أن المجني عليه دخل في خلاف شخصي صبيحة يوم العيد مع أخيه العائد من إحدى جبهات الحوثي، قبل أن يباشره الأخير بوابل من الرصاص أودت بحياته على الفور.



وأشارت إلى أن القاتل لجأ بعد جريمته إلى مشرف الحوثيين في مدينة عمران "عادل السياني" والمتهم بتجنيده ضمن صفوف المليشيات.



وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، ارتفعت حوادث القتل العائلي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتشير تقارير حقوقية إلى أن غالبية تلك الحوادث ارتكبها مسلحون حوثيون بحق أهاليهم عقب عودتهم من الجبهات أو الدورات الطائفية.

