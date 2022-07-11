العميد السياغي: قوات الأمن الخاصة بمأرب في جاهزية ويقظة عالية للتصدي لمخططات الحوثي الإرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد قائد قوات الامن الخاصة بمحافظة مأرب، العميد سليم السياغي، بأداء قواته مؤكداً أنها على جهوزية ويقظة عالية للتصدي لكل مخططات الحوثي الإرهابية.



جاء ذلك خلال زياراته الميدانية العيدية لكافة المواقع والنقاط الأمنية على مداخل ومخارج محافظة مأرب، حسب موقع الجيش "سبتمبر نت".



وأكد العميد السياغي أن "أبطال الأمن في جاهزية ويقظة عالية للتصدي لكل محاولات ومخططات العدو الإرهابية، مشيراً إلى أن رجال الأمن في النقاط والمواقع نجحوا خلال الفترة السابقة في ضبط العديد من العناصر الإجرامية التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية اثناء محاولاتهم التسلل إلى المدينة".



وأشاد بمستوى الانضباط والجاهزية الأمنية والروح المعنوية واليقظة والحس الأمني لمنتسبي قوات الأمن الخاصة بمأرب، معبراً عن الفخر والاعتزاز بما يتحلى به المرابطون من معنويات ويقظة عالية.

