تدشين مشروع الاضاحي في ١٣ محافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، امس، بمديرية القطن مشروع الاضاحي للعام ١٤٤٣ هـ الذي تنفذه مؤسسة البادية للتنمية والاعمال الانسانية بتمويل من وقف الديانة التركي و منظمة IHH و DOST ELI و حسنة العالمية ، ومعاً من أجل الأطفال و الجمعية اليمنية الألمانية.



وخلال التدشين، تعرف الوكيل المساعد من المدير التنفيذي لمؤسسة البادية عادل بن سلم، الى شرح عن المشروع الذي يستهدف الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود والنازحين في ١٣ محافظة شملت حضرموت ، وعدن ، ومأرب ، والجوف ، وشبوة ، ولحج ،و أبين ، والضالع ،والحديدة ، وتعز، و إب، وحجة، وذمار.