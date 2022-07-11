اخبار الخليج / اخبار اليمن

تدشين مشروع الاضاحي في ١٣ محافظة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروع الاضاحي في ١٣ محافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، امس، بمديرية القطن مشروع الاضاحي للعام ١٤٤٣ هـ الذي تنفذه مؤسسة البادية للتنمية والاعمال الانسانية بتمويل من وقف الديانة التركي و منظمة IHH و DOST ELI و حسنة العالمية ، ومعاً من أجل الأطفال و الجمعية اليمنية الألمانية.

 

وخلال التدشين، تعرف الوكيل المساعد من المدير التنفيذي لمؤسسة البادية عادل بن سلم، الى شرح عن المشروع الذي يستهدف الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود والنازحين في ١٣ محافظة شملت حضرموت ، وعدن ، ومأرب ، والجوف ، وشبوة ، ولحج ،و أبين ، والضالع ،والحديدة ، وتعز، و إب، وحجة، وذمار.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا