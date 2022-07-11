قائد المنطقة العسكرية الثالثة يتفقد جرحى الجيش والمقاومة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، امس، جرحى الجيش والمقاومة الشعبية في مدينة مأرب..مطلعاً على أحوالهم وأوضاعهم الصحية.



ونقل اللواء ثوابه، للجرحى الأبطال تحيات وتهاني قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك..مؤكداً اهتمام القيادة بالجرحى وأوضاعهم ..مشثراً الى أن الاهتمام بالجرحى وعائلات الشهداء واجب وطني وأخلاقي تجاه ما قدّموه من تضحيات خالدة في سبيل الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية.

رافق اللواء ثوابه، خلال الزيارة رئيس أركان المنطقة العميد الركن عبدالرقيب دبوان، وعدد من رؤساء الشعب وقادة الوحدات.