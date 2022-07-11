مركز الملك سلمان يدشن توزيع الأضاحي في 4 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، امس، في العاصمة المؤقتة عدن، توزيع لحوم الأضاحي في 4 محافظات عبر الشريك المنفذ مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية.



ويشمل المشروع توزيع 2000 أضحية يستفيد منها 28000 الف فرد من الأسر الأشد ضعفا من النازحين والمجتمع المضيف في محافظات عدن، وحضرموت، والمهرة، ومأرب.

وأشاد رئيس مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية أحمد الاكوع، بالتدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان والتي أسهمت بشكل ملموس في التخفيف من معاناة الاسر الفقيرة والمعوزين، خاصة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألقت بأثرها السلبي على كاهل الآلاف من الأسر اليمنية النازحة والمجتمع المضيف وبات ليس بمقدورها توفير أضحية للعيد..مشيراً الى إن إسهام المركز تقديمه مشروع الأضاحي لهذا العام كان له الأثر الإنساني الإيجابي لدى الآلاف من الأسر المستفيدة.

ويساهم مشروع أضاحي العيد الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى تلبية احتياج للآلاف من الأسر الأشد ضعفا من النازحين والمجتمع المضيف في المحافظات اليمنية المستهدفة لتلبية احتياجهم من فريضة الأضحية لتكتمل فرحتهم بالمناسبة الدينية العظيمة على كل مسلم .