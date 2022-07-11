مساعد رئيس هيئة الاستخبارات ومدير دائرة الأمن العسكري يتفقدّان أبطال الجيش بجبهة الريان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

تفقد مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العميد صادق الحاج، امس ومعه مدير دائرة الأمن العسكري العميد الركن عبدالله اليمني، أبطال الجيش والمقاومة الشعبية بجبهة الريان.



ونقل مساعد رئيس هيئة الاستخبارات ومدير دائرة الأمن العسكري إلى الضباط والصف والجنو،د تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك..مشيدين بما وجداه من حالة انضباط وثبات وروح معنوية عالية يتمتع به أبطال الجيش والمقاومة.. مشددان على أهمّية اليقظة العالية والاستعداد لأي طارئ.

من جانبهم، عبّر القادة والجنود في جبهة الريان عن شكرهم لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على الزيارات المتوالية والاهتمام الدائم بالمقاتلين في مختلف الجبهات.. مؤكّدين جاهزيتهم لتنفيذ أي مهام عسكرية.