رئيس هيئة العمليات يزور أبطال الجيش في المنطقة العسكرية الثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

زار رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، امس، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات المنطقة العسكرية الثالثة.



ونقل اللواء الأشول، إلى القادة والجنود في مختلف الجبهات والمواقع تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك..مشيداً بثبات وصمود أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.. مشيداً بالروح المعنوية والجاهزية القتالية العالية التي يتمتّعون بها.

كما أشاد اللواء الأشول بانضباط أبطال الجيش والتزامهم التام بوقف إطلاق النار رغم خروقات المليشيا الحوثية الكهنوتية المدعومة من إيران، التي أثبتت للعالم أجمع أنها لا تلتزم بعهد ولا ميثاق.

وأكّد اللواء الأشول، أن التضحيات الغالية التي يبذلها أبطال الجيش وأحرار اليمن على امتداد خارطة الوطن ستثمر نصراً مؤزّراً ومستقبلاً واعداً لكل أبناء الشعب اليمني في ظل النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

رافق رئيس هيئة العمليات خلال الزيارة مدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن على محسن الهدي، ومدير دائرة الاتصالات العميد فؤاد عطيه، وقائد اللواء الثاني حماية طرق العميد الركن على روضان.