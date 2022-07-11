مليشيا الحوثي ترتكب 258 خرقاً للهدنة خلال 72 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت القوات المسلحة، عن رصد اكثر من 258 خرقاً للهدنة الأممية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومارب.



وتوزّعت الخروقات بين 74 خرقاً غرب محافظة حجّة، و63 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و36 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و34 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، وأربعة خروقات شرق حزم الجوف، وخرقان في جبهة مريس بالضالع.

وفي مقدّمة الخروقات محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلّحة إلى مواقع عسكرية غرب حجّة وباتجاه مواقع مهمّة شمال غرب مارب، وأفشلتها قوات الجيش في حينها بكفاءة عالية.

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعيّة والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد أربعة من أبطال الجيش وإصابة 11 آخرين.