الرباش يطلع على مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

اطلع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش، أمس على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج اليمنيين في مخيمات مشعر منى.



وزار الوكيل الرباش ومعه وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة عارف البركاني، العيادات الطبية العاملة في المخيمات، واستمع من الأطباء الى شرح وافٍ عن الحالات المرضية التي تعاملوا معها، ومستوى التنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالحالات الحرجة المحتملة.

كما عقد الرباش، اجتماعاً بلجان الأفواج والنقل لمناقشة عملية زيارة حجاج بلادنا إلى المدينة المنورة بعد استكمال أداء مناسكهم، وضمان عودتهم إلى أرض الوطن سالمين، وفقاً لما هو مخطط له من قبل الوزارة.