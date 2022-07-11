وزير النقل يطلع على سير العمل وحركة النشاط بمطار عدن الدولي خلال عيد الاضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

اطلع وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، امس،على سير العمل وحركة النشاط الملاحي في مطار عدن الدولي خلال ايام عيد الاضحى والاجراءات المقدمة للمسافرين عبر المطار.



وخلال الزيارة، هنأ وزير النقل، العاملين بحلول عيد الاضحى المبارك..ناقلاً لهم تهاني وتحيات قيادة المجلس الرئاسي وقيادة الحكومة بهذه المناسبة الدينية.. مثمناً جهودهم وتواجدهم في اماكن عملهم والتزامهم بتأدية مهامهم خلال اجازة العيد.

وحث وزير النقل، العاملين على الالتزام والانضباط وتسهيل الاجراءات للمسافرين وتحسين الأداء بمختلف مرافق المطار..مؤكداً على سرعة إنجاز المشاريع والأعمال المدرجه ضمن خطط العام الجاري وأهمها الربط الكهربائي المركزي للمطار .. مشيراً الى ان انجاز المشاريع قيد التنفيذ حالياً ستعمل على احداث نقلة نوعية في اداء المطار والخدمات المقدمة فيه خلال الاشهر القليلة القادمة.