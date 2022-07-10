اليمن.. مقتل وإصابة فتاتين إثر انفجار مقذوف من مخلفات الحوثي شمالي لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت فتاة يمنية وأصيبت أخرى، الأحد، جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية بمحافظة لحج جنوبي اليمن.



وأفاد المرصد اليمني للألغام، بمقتل "يمامة أحمد العمادي 16 سنة" وإصابة "ياسمين منصور العمادي 18 سنة" بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب بمديرية القبيطة في لحج.



وأضاف، أن انفجار المقذوف وقع "أثناء رعيهما للماشية في قرية "قُداش" بمنطقة "كرش" شمال محافظة لحج.



يذكر أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، زرعت مناطق واسعة في كرش بالألغام والعبوات الناسفة قبل فرارها من المنطقة بعد معارك عنيفة مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.



وتسببت الألغام والعبوات التي زرعتها المليشيا الحوثية بمقتل وإصابة أكثر من سبعة آلاف مواطن مدني غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق تقارير حكومية.



وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن "مليشيا الحوثي الإرهابية زرعت مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام وبطريقة عشوائية في عدد من المناطق اليمنية، في أوسع عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية".

