الجيش اليمني يعلن مقتل 4 جنود وإصابة 11 أخرين جراء خروقات الحوثي للهدنة خلال 72 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل وإصابة 15جنديا جراء استمرار خروقات مليشيات الحوثي الإرهابية للهدنة الأممية خلال 72 ساعة.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 258 خرقاً للهدنة الأممية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت (7- 9 يوليو) في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب.



وأضاف، أن الخروقات توزّعت بين 74 خرقاً غرب محافظة حجّة، و63 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و36 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و34 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، وأربعة خروقات شرق حزم الجوف، وخرقان في جبهة مريس بالضالع.



وأشار إلى أنه في مقدّمة الخروقات محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلّحة إلى مواقع عسكرية غرب حجّة وباتجاه مواقع مهمّة شمال غرب مأرب، وأفشلتها قوات الجيش في حينها بكفاءة عالية.



وأوضح المركز الإعلامي أن بقية الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعيّة والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد أربعة من أبطال الجيش وإصابة 11 آخرين.



ولفت إلى أن المليشيا الحوثية ضاعفت عمليات استحداث مواقع ومرابض مدفعية وعيارات ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة، واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات وخصوصاً جبهات القتال غرب مأرب.

