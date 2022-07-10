عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإتحاد الأوروبي يدعو لتحويل الهدنة الأممية إلى سلام دائم في اليمن

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

دعا سفير الإتحاد الأوروبي لدى اليمن، أمس السبت، بتحول الهدنة الأممية إلى سلام دائم في اليمن.



وقال السفير غابرييل مونويرا فينيالس، في تغريدة له على موقع تويتر، "أتمنى أن يعم الأمن والسلام ربوع اليمن السعيد وأن تتحول الهدنة الحالية إلى سلام دائم".

وأضاف في مقطع فيديو نشره على تويتر، أن الإتحاد الأوروبي سيبذل قصار جهده لتحويل الجهود الجارية إلى سلام دائم في اليمن.

ومنذ مطلع يونيو الماضي تستمر الهدنة الثانية في اليمن بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، حيث بدأت الهدنة الأولى في مطلع إبريل الماضي، شملت وقف شامل لإطلاق النار وإيقاف الهجمات العابرة للحدود وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، ومعابر وطرقات مدينة تعز، غير أن الأخيرة لم يتم منها شيء حتى اللحظة.