قناص حوثي يقتل يمنياً عشية عيد الأضحى.. كان يحضر لزفاف ابنته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قناص حوثي يقتل يمنيا عشية عيد الأضحى.. كان يحضر لزفاف ابنته

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

قتل مدني برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، ضمن الخروقات المستمرة للميليشيات للهدنة الأممية.



وقال مركز تعز الحقوقي، في بيان مقتضب، إن المواطن عبده يوسف الريمي، قتل عشية عيد الأضحى المبارك برصاصة قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح البيان أن الطلقة النارية اخترقت قلب الريمي وتوفي على إثرها مباشرة أمام منزله وبجوار أسرته.

وذكر، أن القناص الحوثي الذي أطلق النار كان يتمركز في "تبة القارع" باتجاه شارع الخمسين، شمال غربي المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيا استهدفت المواطن "الريمي"، الذي كان يستعد ويجهز لحفل زواج ابنته الذي كان مقررا، الاثنين ثالث أيام عيد الأضحى.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة جرائم ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين منذ إشعالها للحرب عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م، وخلال فترة الهدنة في مدينة تعز وغيرها من المحافظات.

ووثقت تقارير حقوقية سقوط الآلاف من المدنيين قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال، بأعمال قصف وقنص حوثية وانفجار ألغام من مخلفات الميليشيا.

ومنذ سريان الهدنة الأممية، مطلع أبريل الماضي، لم تتوقف قناصة الميليشيا عن استهداف المدنيين، ما أدى إلى سقوط العديد منهم بين قتيل وجريح.