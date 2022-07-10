إريتريا تفرج عن 96 صياداً يمنياً وتصادر قواربهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إريتريا تفرج عن 96 صيادا يمنيا وتصادر قواربهم

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

أفرجت السلطات الإرتيرية، السبت، عن 96 صيادا يمنيا بعد نحو نصف شهر على احتجازهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم في المياه الدولية قبالة سواحل البلاد.



وأفادت مصادر محلية، بوصول 96 صياداً يمنياً إلى مركز الإنزال السمكي بالمخا غربي البلاد كانوا محتجزين لدى أرتيريا منذ نصف الشهر بعد مصادرة القوات الإرتيرية لقواربهم ومعداتهم البحرية.

وأوضح رئيس جمعية شباب الخوخة التعاونية السمكية خالد زرنوقي في تصريح صحفي، أن 85 صيادا هم من أبناء مديرية الخوخة و11 صياد من أبناء مدينة المخا.

ولم يصدر أي تعليق من جانب السلطات اليمنية حتى الآن.

ويتعرض الصيادين اليمنيين بين الحين والآخر لمضايقة واعتقالات من القوات الإرتيرية في المياه الدولية اليمنية.