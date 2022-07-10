عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نزوح نحو 33 ألف يمني خلال النصف الأول من العام الجاري

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

كشف تقرير رسمي يمني، عن نزوح نحو 33 ألف يمني خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، في مختلف محافظات الجمهورية.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، في تقرير لها، إنها رصدت خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022، نزوح 5,942 أسرة (32.807 فرداً) داخلياً، نزحت من 21 محافظة مختلفة وتوزعت على 11 محافظة.

وأضافت أن محافظة مأرب الوجهة الأولى للنازحين، حيث استقر فيها ما نسبته 38% من النازحين، في حين ذهبت نسبة 40% منهم إلى محافظات الضالع وشبوة وتعز، بينما نسبة الـ22% الباقية نزحوا إلى محافظات الحديدة وأبين وعدن وحضرموت والمهرة.