عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب ارتفاع منسوب الأمواج.. خفر السواحل بعدن يحذر مرتادي البحر

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

قام خفر السواحل في العاصمة عدن، بتوزيع برشورات توعية لتحذير مرتادي البحر من مخاطر السباحة خلال هذه الأيام مع ارتفاع منسوب الأمواج جراء الرياح العاتية.



وشدد قطاع الإعلام والتوعية في مصلحة خفر السواحل على مرتادي البحر بالإلتزام بالنصائح، وعدم السباحة وسط الأمواج العاتية نظرا لقوة الرياح هذه الأيام.

كما ركزت التحذيرات على مديرية التواهي والمناطق المشرفة على البحر بذات المديرية التي شهدت بالأمس حادثة غرق لأحد عمال النظافة بعد أن جرفته الأمواج العاتية أثناء ما كان يسبح على الساحل.

ونشرت مصلحة خفر السواحل للمتنزهين على البحر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مجموعة من الأرقام ووسائل التواصل للإبلاغ عن أي حوادث فور حصولها حتى يتسنى لها الإنقاذ في الوقت المناسب، محذرةً في الوقت ذاته من مغبة السباحة في ذروة اشتداد الرياح.