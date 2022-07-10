وزير الداخلية يُشيد بجهود رجال الأمن والجيش في تأمين مصليات العيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الداخلية يشيد بجهود رجال الأمن والجيش في تأمين مصليات العيد

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

أشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، بجهود رجال الأمن والجيش في تأمين مصليات العيد بالمحافظات المحررة.



وأشار وزير الداخلية إلى أن نجاح تأمين مصليات العيد يؤكد فعالية الخطط الأمنية لإجازة عيد الاضحى المبارك، التي تم الرفع بها قطاع الأمن والشرطة وإدارات عموم الشرطة.

وشكر اللواء حيدان اهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بالجانب الأمني والعمل على تلبية احتياجات منتسبي وزارة الداخلية والتوجيهات بانتظام صرف المرتبات الشهرية.

وأكد وزير الداخلية أن قيادة وضباط صف وجنود ومنتسبي الوزارة لن تألو جهداً في سبيل حماية المواطنين والوطن، وتعزيز الأمن والاستقرار، والمحافظة على السكينة العامة، ومكافحة الارهاب والجريمة بشتى أنواعها.