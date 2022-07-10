تحول العيد إلى مأتم.. مقتل وإصابة أربع نساء من أسرة واحدة إثر انفجار أسطوانة غاز في صنعاء

قُتل وأصيب أربع نساء، السبت (أول أيام عيد الأضحى)، جراء انفجار اسطوانة غاز داخل منزلهم في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت" إن :"اسطوانة غاز منزلي انفجرت في منزل بحي شملان في العاصمة صنعاء مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ثلاث أخريات".



وأكد السكان: "تعرض المنزل لأضرار مادية كبيرة نتيجة الانفجار".



وخلال الأعوام الماضية تزايدت حوادث انفجار أسطوانات الغاز بشكل لافت، إذ أدى انتشار الاسطوانات التالفة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بمختلف المحافظات اليمنية خصوصاً في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

