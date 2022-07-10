عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قائد محور الضالع العميد العولقي يتفقد جبهات القتال بالمحافظة

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

تفقد قائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع العميد الركن هادي العولقي جبهات القتال بمحافظة الضالع.



وفي زيارته إلى خطوط النار في جبهات قعطبة الغربية، تفقد المقاتلين واطلع على سير الهدنة المتفق عليها وحجم خروقات مليشيا الحوثي المستمرة.

ونقل إلى المقاتلين تهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مثمنا دورهم البطولي والتاريخي في وجه مليشيا الحوثي، وحثهم على الرباط والتزام الهدنة مهما كانت خروقات المليشيا التي وصفها بالمهولة.

وأكد العولقي، أن طائرات المليشيا المسيرة لن تخيف حاملي المشروع الوطني، مضيفا بأن النصر حليف القوات المشتركة والشعب اليمني كافة، وأن بطش المليشيا بحق أبناء الشعب لن يطول.

رافقه في الزيارة مدير مكتبه المقدم جياب الصيادي وعدد من القيادات العسكرية.