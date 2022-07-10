عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي ترفع خروقاتها في الساحل الغربي إلى 123 خلال 48 ساعة

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

شهدت جبهات الساحل الغربي تصعيدًا حوثيًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك بواقع 59 خرقًا، لترتفع خروقات المليشيا- المدعومة إيرانيًا- في ذات الجبهة، إلى 132 خرقًا جديدًا خلال الـ48 ساعة الماضية.



ووفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة، فإن وحدات الرصد وثّقت منذ ساعات الفجر الأولى أكثر من 38 خرقًا جديدًا لمليشيا الحوثي في محور حيس جنوب الحديدة، طالت بعضها قرى آهلة بالسكان.

وأشار إلى أن خروقات المليشيا شملت إطلاق النار من سلاح المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة والمعدلات.

وأكد الإعلام العسكري أن المليشيا استخدمت في استهداف قرى جنوب وشمال غرب مديرية حيس، أسلحة رشاشة عيار 14.5 وبشكل ممنهج لتعكير أجواء العيد.

وشهد محور البرح غرب تعز - بحسب ما وثّقته وحدات الرصد- أكثر من 21 خرقًا جديدًا من قِبل المليشيا الإرهابية، موزّعةً بين قطاعي الكدحة ومقبنة، وفقًا لذات المصدر.

ولفت إلى أن خروقات المليشيا في جبهات الساحل الغربي خلال الـ48 ساعة الماضية بلغت 123 خرقًا جديدًا، بينها 74 في محور حيس.